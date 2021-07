Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Re-signature à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Anglet Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 14/07/2021 à 19:17 Tweeter



Communiqué du club.





Également intégré au staff sportif via le travail de préparation physique des joueurs, il portera cette double casquette une saison de plus à l'Hormadi. Suite à une très bonne saison notamment sur les unités d'infériorité numérique, l'ultrasonique attaquant Florent Neyens entamera sa 11ème saison à Anglet !Également intégré au staff sportif via le travail de préparation physique des joueurs, il portera cette double casquette une saison de plus à l'Hormadi.



