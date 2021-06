Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : Reconduction à Briançon Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 19/06/2021 à 10:20 Tweeter



Communiqué de Briançon

Revenu, en cours de saison, dans son club formateur, il a su s'adapter à un rythme soutenu de travail entre cours scolaires et entraînements, lui permettant d'être 16 fois sur la feuille de match en Synerglace Ligue Magnus. Tout en continuant sa formation, au plus haut niveau, en faisant parti intégrante de l'effectif professionnel, il pourra également jouer en division 3 et en U20 avec la structure du BAPHC.

Hâte de te revoir en rouge et blanc la saison prochaine !!

Le N°56 des Diables Rouges, Kaïs FAURE-BRAC fera de nouveau partie de l'effectif la saison prochaine.











