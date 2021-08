Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : Renouvellement à Briançon Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 19/08/2021 à 18:44 Tweeter



Communiqué de Briançon

Arrivé dès la remontée des Diables Rouges en SYNERGLACE Ligue Magnus, le "jeune" français de 34 ans entamera sa troisième saison au sein du groupe Briançonnais. Doté d'une forte expérience, en ligue Magnus, il apportera, encore cette saison, l'expérience à la défensive rouge et blanche. Kévin IGIER rempile pour une saison au sein de l'effectif des Diables Rouges.Arrivé dès la remontée des Diables Rouges en SYNERGLACE Ligue Magnus, le "jeune" français de 34 ans entamera sa troisième saison au sein du groupe Briançonnais. Doté d'une forte expérience, en ligue Magnus, il apportera, encore cette saison, l'expérience à la défensive rouge et blanche.

