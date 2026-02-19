

JEUDI 19 FEVRIER 2026

39ème JOURNEE



39 Jeudi 19/02/2026 - 20h00 Rouen Grenoble 5 - 3 (0-1 1-2 4-0) 39 Jeudi 19/022026 - 20h00 Briançon Cergy-Pontoise 4 - 2 (0-1 2-0 1-1) 39 Jeudi 19/02/2026 - 20h05 Chamonix Bordeaux 5 - 1 (1-0 0-1 4-0) 39 Jeudi 19/02/2026 - 20h15 Marseille Nice 4 - 7 (1-3 2-2 1-2) 39 Jeudi 19/02/2026 - 20h30 Angers Gap Reporté 39 Jeudi 19/02/2026 - 20h30 Anglet Amiens 2 - 3 (1-0 0-3 1-0)

