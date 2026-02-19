Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats 39ème journée - 19 février 2026
Résultats de ce jeudi 19 février 2026 comptant pour la 39ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 19/02/2026 à 08:00
Tweeter
JEUDI 19 FEVRIER 2026
39ème JOURNEE
39
Jeudi 19/02/2026 - 20h00
Rouen
Grenoble
5 - 3
(0-1 1-2 4-0)
39
Jeudi 19/022026 - 20h00
Briançon
Cergy-Pontoise
4 - 2
(0-1 2-0 1-1)
39
Jeudi 19/02/2026 - 20h05
Chamonix
Bordeaux
5 - 1
(1-0 0-1 4-0)
39
Jeudi 19/02/2026 - 20h15
Marseille
Nice
4 - 7
(1-3 2-2 1-2)
39
Jeudi 19/02/2026 - 20h30
Angers
Gap
Reporté
39
Jeudi 19/02/2026 - 20h30
Anglet
Amiens
2 - 3
(1-0 0-3 1-0)
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception