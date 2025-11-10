 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Résultats et programme 15ème journée - 10 et 11 novembre 2025
 
Résultats & programme de ce lundi 10 et du mardi 11 novembre 2025 comptant pour la 15ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 10/11/2025 à 23:03

                           

 

LUNDI 10  et MARDI 11 NOVEMBRE 2025
15ème JOURNEE
 


 
15 Lundi 10/11/2025 - 20h00 Rouen Amiens 6 - 2 (3-1 1-0 2-1)
15 Lundi 10/11/2025 - 20h00 Briançon Nice 2 - 5 (1-1 1-3 0-1)
15 Lundi 10/11/2025 - 20h05 Chamonix Anglet 1 - 0 (0-0 1-0 0-0)
 
15 Mardi 10/11/2025 - 16h30 Bordeaux Marseille 0 - 0
15 Mardi 11/11/2025 - 18h30 Angers Gap 0 - 0
      
Photo hockey LM - Résultats et programme 15ème journée - 10 et 11 novembre 2025 - Ligue Magnus
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
