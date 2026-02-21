 
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats & programme match retard 11, 16, 17 & 25ème journée - 21 & 22 février 2026
 
Programme match en retard du samedi 21 & dimanche 22 Février 2026 comptant pour la 11, 16, 17 & 25ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
 
Posté par Hockey Hebdo le 21/02/2026 à 23:13

                           

 

 SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 FEVRIER 2026
11, 16, 17 & 25ème JOURNEE
 
 
25 Samedi 21/02/2026 - 20h00 Briançon Rouen 2 - 5 (0-1 0-1 2-3)
11 Samedi 21/022026 - 20h05 Chamonix Cergy-Pontoise 3 - 5 (1-3 0-1 2-1)
17 Dimanche 22/02/2026 - 18h15 Grenoble Gap 0 - 0
16 Dimanche 22/02/2026 - 19h00 Anglet Angers 0 - 0
   
