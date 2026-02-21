Accueil
Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM : Résultats & programme match retard 11, 16, 17 & 25ème journée - 21 & 22 février 2026
Programme match en retard du samedi 21 & dimanche 22 Février 2026 comptant pour la 11, 16, 17 & 25ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de Hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 21/02/2026 à 23:13
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 FEVRIER 2026
11, 16, 17 & 25ème JOURNEE
25
Samedi 21/02/2026 - 20h00
Briançon
Rouen
2 - 5
(0-1 0-1 2-3)
11
Samedi 21/022026 - 20h05
Chamonix
Cergy-Pontoise
3 - 5
(1-3 0-1 2-1)
17
Dimanche 22/02/2026 - 18h15
Grenoble
Gap
0 - 0
16
Dimanche 22/02/2026 - 19h00
Anglet
Angers
0 - 0
Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CLASSEMENT AVANT CETTE JOURNEE
