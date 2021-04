Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Un arrêt à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus - Anglet Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2021 à 21:19 Tweeter



Communiqué d'Anglet



Le défenseur finlandais

Après un exercice 2020-2021 écourté par une blessure à l’épaule, Riku ne reprendra pas le chemin de la glace.

Arrivé en France au club du Mont-Blanc, il aura côtoyé la Ligue Magnus pendant 8 saisons de sa carrière dans les clubs de Chamonix, Dijon et Anglet ! Il rejoint le club l’année du titre de Champion de France de Division 1 en 2017 et aura marqué les quatre dernières saisons de l’Hormadi par son professionnalisme et sa rigueur défensive.

Après 101 matchs sous les couleurs Angloyes, Riku a décidé de rentrer en Finlande avec sa famille.

Voici ses mots :

“ Après 4 saisons à jouer pour l’Hormadi, il est temps pour moi de me concentrer sur mon nouveau projet et ma famille, ce fut une expérience formidable dans un cadre incroyable. Merci au club et aux supporters !”

Nous tenons à le féliciter pour sa carrière mais également le remercier pour ces années sous les couleurs du club. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite !





