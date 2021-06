Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Un attaquant à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Anglet Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 17/06/2021 à 20:40 Tweeter



Communiqué du club.



Et oui, le jeune attaquant

Après avoir débuté le hockey dans sa ville d’origine, à Amiens, il part à 16 ans tenter sa chance en Finlande pour développer son niveau de jeu. Suite à 3 saisons passées en Finlande, Jules rentre en France pour jouer pour les Rapaces de Gap. En plus de jouer avec la formation U20 Gapençaise et l’équipe Magnus, il en profite pour gagner du temps de jeu supplémentaire en D1 avec les Spartiates de Marseille.

L’année qui suit, c’est chez le Boxers de Bordeaux qu’il pose ses valises afin de continuer à développer son niveau de jeu.

Chez nos voisins Bordelais, Il jouera exclusivement en Ligue Magnus lors de la saison 2019/2020 où il participera à 35 matchs (4 assistances). Il sera par la suite titularisé pour la saison 2020/2021 où il disputera 21 matchs (1 assistance).



