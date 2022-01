Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : Un attaquant à Briançon Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 13/01/2022 à 19:34 Tweeter



Communiqué de Briançon

Denis KUREPANOV, attaquant Russe, arrive chez les Les Diables Rouges Hockey Briançon

Sa carrière lui a fait connaitre les championnats Russes notamment la VHL et la KHL, et dernièrement le championnat Kazakh avec un total de 562 matchs et 204 points à son actif.

En plus de ses valeurs offensives, il va apporter à l'effectif Briançonnais de l'expérience basée sur son professionnalisme et son éthique de travail. , attaquant Russe, arrive chez les Les Diables Rouges Hockey BriançonSa carrière lui a fait connaitre les championnats Russes notamment la VHL et la KHL, et dernièrement le championnat Kazakh avec un total de 562 matchs et 204 points à son actif.En plus de ses valeurs offensives, il va apporter à l'effectif Briançonnais de l'expérience basée sur son professionnalisme et son éthique de travail. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur