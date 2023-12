Ligue Magnus : Nice (Les Aigles) Hockey sur glace - LM : Un attaquant à Nice Les aigles engagent un attaquant Tchèque Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 01/12/2023 à 08:45 Tweeter



Afin d'avoir une plus grande profondeur de banc et de palier aux absences de joueurs blessés, les aigles signent l'attaquant tchèque Radek Cip pour le reste de la saison en provenance du club roumain du Steaua Bucuresti

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











