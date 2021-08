Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - LM : Un attaquant pour Grenoble Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Grenoble Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 21/08/2021 à 18:20 Tweeter Communiqué de Grenoble





Il s’agit de

Côté palmarès Markus a remporté la SM-Liiga lors de la saison 2008/2009.



Jeff Dufour, manager Général des BDL : ” Markus n’est pas en terre inconnue, il a joué avec Damien Fleury lorsqu’il était en Allemagne et il connait bien l’entraineur Jyrki Aho. C’est un bon patineur, un travailleur et un bon joueur d’équipe. Son style de jeu correspond avec notre style que l’on veut construire pour cette saison. Il sera présent dès lundi avec l’équipe et devrait être aligné jeudi prochain lors du match amical à Chamonix.” Le staff sportif des Brûleurs de Loups vient de signer un attaquant finlandais.Il s’agit de Markus POUKKULA (180cm, 87 kg) , âgé de 32 ans, il compte plus de 230 matchs dans le championnat Elite Finlandais (SM-Liiga) et 140 matchs dans le championnat Elite Allemand (DEL).Côté palmarès Markus a remporté la SM-Liiga lors de la saison 2008/2009.: ” Markus n’est pas en terre inconnue, il a joué avec Damien Fleury lorsqu’il était en Allemagne et il connait bien l’entraineur Jyrki Aho. C’est un bon patineur, un travailleur et un bon joueur d’équipe. Son style de jeu correspond avec notre style que l’on veut construire pour cette saison. Il sera présent dès lundi avec l’équipe et devrait être aligné jeudi prochain lors du match amical à Chamonix.”





