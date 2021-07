Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : Un attaquant revient à Briançon Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Communiqué de Briançon La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 28/07/2021 à 07:45 Tweeter



Communiqué de Briançon Alexandre SODE, attaquant, est de retour dans son club de cœur. Parti à 15 ans de Briançon, Alexandre a pris la direction du Canada pour combiner études et hockey sur glace. Les 8 années passées outre-Atlantique lui ont permis de connaître plusieurs championnats entre le Canada et les Etats Unis. Après 4 ans passés, en ACHA II (Championnat Universitaire Américain), 44 points en 77 matchs et tout juste auréolé d'un diplôme universitaire, Alex a décidé de revenir en France et particulièrement à Briançon pour commencer une nouvelle aventure. , attaquant, est de retour dans son club de cœur. Parti à 15 ans de Briançon, Alexandre a pris la direction du Canada pour combiner études et hockey sur glace. Les 8 années passées outre-Atlantique lui ont permis de connaître plusieurs championnats entre le Canada et les Etats Unis. Après 4 ans passés, en ACHA II (Championnat Universitaire Américain), 44 points en 77 matchs et tout juste auréolé d'un diplôme universitaire, Alex a décidé de revenir en France et particulièrement à Briançon pour commencer une nouvelle aventure. Arrivé début mai, il a travaillé fort physiquement et a entièrement donné satisfaction à son nouvel entraineur qui a décidé de l'intégrer à 100% avec le groupe Magnus tout en évoluant avec l'équipe réserve D3. " © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











