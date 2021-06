Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Un défenseur à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Anglet Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 18/06/2021 à 19:13 Tweeter



Communiqué du club.



Nouveau visage à l’Anglet Hormadi Pays Basque, celui de

Fort d’un gabarit imposant (1m93 pour 97 kg) il rejoindra les rangs de l’équipe pour la saison prochaine pour sa toute première saison en France et en Ligue Magnus.

Ayant principalement évolué sur le continent nord-américain, il a porté le maillot de la prestigieuse franchise des Wildcats de Moncton qui évolue dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. Il poursuit sa formation au sein de l’Université d’Ottawa où il endossera le rôle d’assistant capitaine pendant 4 saison. Pour sa première expérience post universitaire à l’étranger, Jacob a choisi de tenter sa chance à Anglet et ce n’est pas pour nous déplaire !

Nous sommes ravis de son arrivée et nous espérons qu’il se sentira comme chez lui dans notre belle région et sur la glace de la Barre.



