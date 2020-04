Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2020/2021 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : un départ à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus - Anglet Source : Le site internet du club S. L. Posté par Hockey Hebdo le 04/04/2020 à 16:11 Tweeter



Communiqué d'Anglet



Cette saison nous avions fait un pari, celui de prendre un gardien étranger dont le nom était inconnu du plus grand nombre, tout du moins de la France et de ses championnats.

Après une longue réflexion, notre choix s’est porté sur Eric Schierhorn.

À 23 ans seulement,

N’ayant jamais joué en Ligue Magnus, sa jeunesse et sa complémentarité avec le reste de notre effectif nous conforte dans le choix que nous avions fait en début de saison.

Malgré le souhait de le conserver, Eric nous a fait part de son projet d’avenir qui, malgré notre deception, a le mérite de se faire connaitre.

”I took a job at a wealth management firm that basically manages people’s money and invests it in the stock market for them and I’m also taking classes to become a certified financial planner in Minneapolis, Minnesota. ”

Eric a donc fait le choix de mettre un terme à sa carrière sportive pour en commencer une nouvelle.

Il a accepté un emploi dans une entreprise de gestion de patrimoine qui gère essentiellement l’argent des particuliers et l’investit en bourse. Il mènera de front ce job tout en préparant sa certification dans les finances à Minneapolis dans le Minnesota.

Nous respectons ce choix réfléchi, tout en souhaitant à Eric une bonne continuation pour la suite de sa carrière.



Cette saison nous avions fait un pari, celui de prendre un gardien étranger dont le nom était inconnu du plus grand nombre, tout du moins de la France et de ses championnats.Après une longue réflexion, notre choix s’est porté sur Eric Schierhorn.À 23 ans seulement, Eric SCHIERHORN est un gardien au profil très prometteur.N’ayant jamais joué en Ligue Magnus, sa jeunesse et sa complémentarité avec le reste de notre effectif nous conforte dans le choix que nous avions fait en début de saison.Malgré le souhait de le conserver, Eric nous a fait part de son projet d’avenir qui, malgré notre deception, a le mérite de se faire connaitre.”I took a job at a wealth management firm that basically manages people’s money and invests it in the stock market for them and I’m also taking classes to become a certified financial planner in Minneapolis, Minnesota. ”Eric a donc fait le choix de mettre un terme à sa carrière sportive pour en commencer une nouvelle.Il a accepté un emploi dans une entreprise de gestion de patrimoine qui gère essentiellement l’argent des particuliers et l’investit en bourse. Il mènera de front ce job tout en préparant sa certification dans les finances à Minneapolis dans le Minnesota.Nous respectons ce choix réfléchi, tout en souhaitant à Eric une bonne continuation pour la suite de sa carrière. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo