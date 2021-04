Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Un départ à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Anglet Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 23/04/2021 à 18:10 Tweeter



Communiqué d'Anglet





Après cette saison concluante, il a tout de même décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le club pour poursuivre son développement ailleurs. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et sommes fiers de son passage au club qui lui a permis de se lancer dans la cour des grands. Nul doute que la formation Angloye rayonnera toujours à travers lui qu’importe ses prochaines couleurs.

Voici ses mots :

“Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble du club Amateur et Pro, Olivier Bouney, l’ensemble des éducateurs et plus particulièrement Nicolas Carry grâce à qui j’ai franchi les paliers qui m’ont amené jusqu’à l’équipe première cette saison. J’ai passé 6 belles années à Anglet et je suis maintenant tourné vers un nouveau défi, un nouvel objectif. Merci à tous les supporters, on se croisera de nouveau rapidement !”



Jules BOSCQ est arrivé sur la côte Basque dans ses années U15 pour poursuivre sa formation vers le hockey professionnel, Jules a franchi pas à pas les échelons vers le haut niveau. Après avoir servi les équipes de France U18 puis U20, le jeune défenseur a disputé son premier match en Ligue Magnus l’an dernier avec l’équipe première. Cette saison, il a su gagner la confiance de son entraîneur, David Dostal, pour acquérir du temps de jeu précieux et a été intégré pleinement au groupe Magnus. Ses prestations lui ont notamment permis de lui ouvrir les portes de l’équipe de France sénior à seulement 19 ans.Après cette saison concluante, il a tout de même décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le club pour poursuivre son développement ailleurs. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et sommes fiers de son passage au club qui lui a permis de se lancer dans la cour des grands. Nul doute que la formation Angloye rayonnera toujours à travers lui qu’importe ses prochaines couleurs.Voici ses mots :“Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble du club Amateur et Pro, Olivier Bouney, l’ensemble des éducateurs et plus particulièrement Nicolas Carry grâce à qui j’ai franchi les paliers qui m’ont amené jusqu’à l’équipe première cette saison. J’ai passé 6 belles années à Anglet et je suis maintenant tourné vers un nouveau défi, un nouvel objectif. Merci à tous les supporters, on se croisera de nouveau rapidement !” © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo