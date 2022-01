Transferts 2021/2022 : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - LM : Un départ à Bordeaux Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2022 à 17:51 Tweeter



Communiqué du club



Le staff bordelais n’a pas souhaité continuer l’aventure avec le #16

L’ensemble du staff et du club le remercie pour son implication et son investissement et lui souhaite bonne continuation pour la suite de sa carrière. Le staff bordelais n’a pas souhaité continuer l’aventure avec le #16 Cody DROVER , à l’issue de sa période d’essai. Le Canadien quitte donc le vestiaire des Boxers, un mois après son arrivée dans le Sud Ouest.L’ensemble du staff et du club le remercie pour son implication et son investissement et lui souhaite bonne continuation pour la suite de sa carrière. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











