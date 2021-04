Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - LM : Un départ à Grenoble Hockey sur glace : Transfert magnus - Grenoble Source : Communiqué de Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2021 à 17:30 Tweeter

Communiqué de Grenoble

Rohat s'en va Sébastien Rohat alias Speedy quitte les BDL. Après 5 ans passés sur le banc Grenoblois,alias Speedy quitte les BDL. Arrivé pour la saison 2017/2018 chez les brûleurs de loups, le numéro 85 de l'équipe Grenobloise aura décroché une coupe de France en 2017 et une Coupe Magnus en 2019. Jean-François Dufour directeur sportif : "Nous remercions Sébastien pour les 5 belles années qu'il a donné au club, c’est un joueur qui a toujours su porter les valeurs de l'équipe." Sébastien Rohat : "Je me suis éclaté pendant 5 ans à jouer à Grenoble, on a connu le succés on a été champion et rencontrer du monde trés sympa le staff et les supporters. Ça a été 5 belles années de ma carrière.

Je voudrais dire merci aux gens pour les messages de soutien pour mon départ.

Je souhaite bonne chance à Grenoble pour la suite, on se retrouvera sur la glace : pas sous le même maillot, mais ce sera avec plaisir." Nous le remercions sincèrement pour son investissement et son implication sous le maillot des BDL. Une nouvelle page se tourne pour le club, ainsi que pour l'attaquant Français. Nous lui souhaitons bonne continuation pour son nouveau challenge.





