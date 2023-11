Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - LM : Un départ chez les dragons Un attaquant quitte le club Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2023 à 08:21 Tweeter



D'un commun accord entre le club et le joueur, l'attaquant tchèque Antonin Honejsek , ne portera plus cette saison la tunique des champions de France.











