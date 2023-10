Transferts 2023/2024 : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - LM : Un finlandais à Amiens Les gothiques signent un nouvel attaquant. Source : Le site du club d'Amiens La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 03/10/2023 à 15:27 Tweeter

Communiqué du club

Les Gothiques recrutent un nouvel attaquant finlandais de 28 ans,



Centre gaucher, (1,83m/79kg), Matias a suivi toute sa formation chez lui en Finlande, il a notamment joué à Tappara, l’une des meilleures équipes de Liiga. Rigueur, combativité et détermination caractérisent ce joueur.



Il a depuis évolué en Slovaquie et en Pologne où il affiche de bonnes statistiques. Avec une expérience enrichie d'une participation en CHL.



© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











