Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Un gardien à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Anglet Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 14/05/2021 à 14:31



Communiqué du club.



Florian HARDY rejoint l’Hormadi

Nouvelle recrue sur la côte basque et pas des moindres !

L’Hormadi est fier de pouvoir compter sur la présence de Florian HARDY la saison prochaine pour tenir la cage basque aux côtés Léo Bertein.

En provenance direct d’Angers après avoir joué pour Morzine, Dijon, Chamonix, le EHC München en Allemagne et Dornbirner en Autriche, c’est à Anglet qu’il pose ses valises.

Avec bientôt 100 matchs à son actif avec l’équipe de France , il s’impose comme étant le portier n°1 Français.

Sa présence jouera un rôle important dans l’effectif en cours de construction et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur son expérience pour emmener l’équipe vers la concrétisation des objectifs fixés.



