Transferts 2019/2020 : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - LM : Un gardien à Gap Hockey sur glace : transfert Magnus - Gap Source : Facebook du club S.L. Posté par Hockey Hebdo le 26/02/2020 à 08:10 Tweeter

Communiqué officiel du club



Les Rapaces tiennent leur joker médical.



Suite à la blessure qui a mis un terme à la saison du gardien international des Rapaces Sébastian Ylonen. Le staff Gapençais s’est activé pour trouver une solution pour soutenir Jimmy Darier lors des play-offs.



Il semble nécessaire de rappeler les règles fédérales en matière de joker médical. Ces dernières imposent que le Joker évolue en France et qu’il ne soit non soumis à un transfert international. Ce dernier devant être qualifié avant le premier match de play-off.



C’est donc avec un grand plaisir que vous nous annonçons que Jiri Blazek se joint au groupe Gapençais. Le gardien Tchèque évoluait cette saison avec le club de Briançon avec qui, il a remporté le titre de Champion de D1 l’an dernier. Jiri a aussi été le gardien de Mulhouse, ce qui a permis leur montée en Ligue Magnus en 2017. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo