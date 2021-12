Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - LM : Un retour à Bordeaux Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Bordeaux Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 04/12/2021 à 11:00 Tweeter



Communiqué du club



Retour au bercail pour



Les Boxers de Bordeaux recherchent inlassablement un attaquant supplémentaire, mais pour l’heure c’est un défenseur qui va retrouver une glace qu’il a bien connue. Il s’agit d’Andrea Palat, natif de Bordeaux, formé localement dans ses jeunes années avant de partir dans sa quinzième année à l’Anglet Hormadi Pays Basque qu’il vient de quitter à sa demande pour raison personnelle. Pour le club bordelais, l’occasion était trop belle d’autant que le joueur était demandeur d’un retour au bercail. « Il nous a contacté pour nous dire qu’il était disponible si nous souhaitions le prendre avec nous. Nous avons accepté de l’intégrer dans l’effectif avec grand plaisir. Cela va nous donner plus de profondeur », souligne le manager général des Boxers de Bordeaux, Stephan Tartari.

Agé de 21 ans, Andrea Palat a joué en U17, U18 et U20 sous les couleurs de l’Hormadi avant de rejoindre l’effectif professionnel en 2018. Joueur d’1,73m pour 72 kilos, c’est un défenseur-défensif, un joueur d’énergie qui aime le contact. « C’est un joueur que j’ai vu évoluer à Anglet. Il est très volontaire, il ne lâche rien, c’est un vrai guerrier ! Il ne s’avoue jamais battu et ça va bien avec l’identité de notre équipe aujourd’hui. C’est un joueur très responsable, qui joue juste. Il a besoin de prendre de l’expérience du haut niveau et de continuer à progresser et il pourra le faire avec nous », indique le coach bordelais Olivier Dimet.

A ce jour, il a disputé 43 matchs de Ligue Magnus avec le club basque dont 15 depuis le début de cette saison et 4 matchs de Coupe de France dont 1 cette saison.

