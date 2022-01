Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - LM : Un suédois à Chamonix Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Chamonix Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2022 à 09:54 Tweeter Communiqué du club



Chamonix se renforce sur le front de l’attaque !

Dans une période charnière à la mi-championnat et pour ajouter une force supplémentaire à leur offensive, le board chamoniard s’est attaché les services de

Passé furtivement par la SHL suédoise après une formation dans la réputée école du Brynäs Gävle, le joueur de la Couronne a connu des saisons très intéressantes du côté de la Ligue HockeyEttan (3ème échelon) puis de l’excellente Allsvenskan (2ème niveau du pays). Il a inscrit de nombreux points dans chacune des équipes pour lesquelles il a joué lors des sept dernières saisons.

Doté d’excellentes qualités physiques et d’un très bon sens du jeu, Johannes Nilsson sera un atout important à disposition du duo de coachs Lefebvre et Jacklin. Il arborera bientôt le maillot frappé de son numéro fétiche, le 95 ! Chamonix se renforce sur le front de l’attaque !Dans une période charnière à la mi-championnat et pour ajouter une force supplémentaire à leur offensive, le board chamoniard s’est attaché les services de Johannes NILSSON , 26 ans, suédois d’1,81m pour 88 kgs.Passé furtivement par la SHL suédoise après une formation dans la réputée école du Brynäs Gävle, le joueur de la Couronne a connu des saisons très intéressantes du côté de la Ligue HockeyEttan (3ème échelon) puis de l’excellente Allsvenskan (2ème niveau du pays). Il a inscrit de nombreux points dans chacune des équipes pour lesquelles il a joué lors des sept dernières saisons.Doté d’excellentes qualités physiques et d’un très bon sens du jeu, Johannes Nilsson sera un atout important à disposition du duo de coachs Lefebvre et Jacklin. Il arborera bientôt le maillot frappé de son numéro fétiche, le 95 ! © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo