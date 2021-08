Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : Une arrivée d'expérience à Briançon Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 06/08/2021 à 11:02 Tweeter



Communiqué de Briançon Lukas HVILA, attaquant slovaque, débarque chez les Diables Rouges !

Né à Proprad, il y a fait toutes ses classes avant de rejoindre l'équipe professionnelle de son club formateur. Sa carrière lui a fait connaitre les championnats Tchèque, Kazakh, Autrichien et bien sur L'EXTRALIGA SLOVAQUE pour un total de 1070 matchs et 592 points à son actif.

