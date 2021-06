Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : Une fin de carrière à Briançon Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 13/06/2021 à 20:01 Tweeter



Communiqué de Briançon



Il quitte les Diables Rouges mais ne part pas très loin, puisque son club formateur " le Briançon Alpes Provence Hockey Club " lui a donné l'opportunité de transmettre son savoir auprès des jeunes Diables Rouges en tant qu'entraineur.

Triste de le voir partir mais fier de son futur. Malgré notre souhait de le voir évoluer au sein de notre effectif la saison prochaine, Thibaut FARINA , briançonnais de naissance, met un terme à sa carrière professionnelle après neuf années de bons et loyaux services chez les Rapaces de Gap, le Gamyo d'Epinal et bien sûr Les Diables Rouges de Briançon avec deux trophées remportés, la Ligue Magnus en 2014 et le championnat de Division 1 en 2019.Il quitte les Diables Rouges mais ne part pas très loin, puisque son club formateur " le Briançon Alpes Provence Hockey Club " lui a donné l'opportunité de transmettre son savoir auprès des jeunes Diables Rouges en tant qu'entraineur.Triste de le voir partir mais fier de son futur.

