Transferts 2019/2020 : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - LM : Une signature à Chamonix Hockey sur glace : transfert magnus - Chamonix Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 17/09/2020 à 19:21



Communiqué du club

C'est officiel, avec une situation sanitaire difficile et l'arrêt actuel des compétitions sur le continent Nord-Américain qu'il devrait rejoindre, après avoir évolué 4 saisons du côté de la prestigieuse NCAA au Merrimack College, C'est officiel, avec une situation sanitaire difficile et l'arrêt actuel des compétitions sur le continent Nord-Américain qu'il devrait rejoindre, après avoir évolué 4 saisons du côté de la prestigieuse NCAA au Merrimack College, Sami TAVERNIER démarrera donc sa saison en France, à Chamonix. Il posera ses crosses et lames au pied du mont Blanc, en attendant de pouvoir effectuer son retour dans le pays de l'Oncle Sam, pour tenter sa chance en AHL (Try-Out), où une saison importante pourrait l'attendre dans l'antichambre de la prestigieuse Ligue Nationale de Hockey (NHL).











