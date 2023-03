Fraichement éliminé des série, le staff des Gothiques préparent déjà la future saison.Si le coach Mario Richer doit être reconduit, ce n'est pas le cas de nombreux joueurs et six départs sont officiellement actés.En défense s'ajoute à celui de Tanner Jago , le finlandais Alex Lindroos qui retourne en Finlande et le français Aziz Baazzi (non prolongé).A l'offensive le français Nicolas Ruel (non prolongé), le finlandais Taavi Tiala (désireux d'un nouveau challenge) et le canadien Hugo Turcotte (non prolongé) ne seront plus des gothiques.