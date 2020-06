Hockey Mineur : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM :Briançon recherche son EG pour le mineur Les Diables rouges de Briançon recherche leur entraineur général pour gérer le hockey mineur. Source : BAPHC rédaction hockeyhebdo Posté par Hockey Hebdo le 10/06/2020 à 19:44 Tweeter Les Diables rouges de Briançon recherche pour la prochaine saison et plus si affinités leur entraineur général pour le hockey mineur .

Pour de plus amples renseignements contacter par mail ou téléphone le président Mr Etourny Vincent .



briancon.93003@ffhg.eu

tel : 0607667709



