Le Ministére des sports vient de réintégrer Mulhouse, invalidant ainsi la décision prise par le comité directeur de la FFHG. Le match 6 se déroulera ce mardi à Cergy, l'éventuel match 7 se jouera également à Cergy le lendemain.



En conséquence, les premiers matchs de la demi-finale des 10 et 11 mars à Grenoble sont reportés à vendredi 13 et samedi 14 mars.

Sous réserve que les matchs puissent se jouer, le ministére de la santé ayant interdit aujourd'hui (20h45) les rassemblements de plus de 1000 personnes.



à suivre...

Communiqué complet de la FFHG Samedi 7 mars, le Bureau Directeur de la FFHG a dû prendre la décision de figer la série du quart de finale de la SLM entre les clubs d’Amiens et Mulhouse. La motivation résidait alors de l’impossibilité administrative d’organiser le match n°6 compte tenu des décisions prises d’une part par la préfecture du Haut-Rhin (match à huis-clos avec limitation à 50 personnes présentes joueurs compris), et d’autre part par la préfecture de la Somme (interdiction d’accueillir l’équipe de Mulhouse car en provenance d’un cluster).

De son côté, le président de Mulhouse, auditionné par le Bureau Directeur, proposait comme seule solution de suspendre les playoffs jusqu’au terme de la décision préfectorale, soit deux semaines. Proposition rejetée par le Bureau tant par la complexité à décaler ainsi le calendrier que du fait des contraintes imposées par le calendrier international ainsi que le risque d’aggravation de la situation sanitaire qui pèse sur le déroulement de l’ensemble des compétitions sportives françaises.

La décision de figer la série avec le score acquis sur le terrain apparaissait donc comme permettant de respecter au mieux dans ce contexte la compétition en cours, les autres clubs concernés, mais aussi la logique sportive puisqu’une des deux équipes avait pris l’avantage sur le terrain.

Malgré l’officialisation de cette décision, douloureuse à prendre mais responsable, la Fédération a poursuivi l’exploration de pistes possibles, en prenant notamment langue auprès des autorités compétentes. La seule issue était d’obtenir l’accord d’une préfecture pour organiser la rencontre et ne pas essuyer un refus comme à Mulhouse et Amiens.

Ces démarches ont permis de dégager une solution : jouer la rencontre 6 et le cas échéant le match 7 à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise, la préfecture du Val d’Oise ayant donné son accord.

Le club d’Amiens a aussitôt accepté cette proposition, faisant preuve d’un esprit sportif sans faille… alors qu’il était déjà qualifié en demi-finale.

La proposition a été faite au club de Mulhouse qui doit confirmer officiellement sa participation au match 6 mardi 10 mars à Cergy-Pontoise.

Le Bureau Directeur, à nouveau réuni en soirée ce dimanche, a donc validé la tenue du match 6 à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise mardi 10 mars. Cette rencontre se déroulera à huis-clos, conformément à l’accord de la préfecture du Val d’Oise.

En cas de victoire de Mulhouse, le match 7 se déroulera dans les mêmes conditions également à l’Aren’Ice.

Le club de Grenoble ayant proposé de décaler la demi-finale qui la concerne, cette demi-finale se déroulera à partir de vendredi à Grenoble, alors que l’autre demi-finale opposant Rouen à Angers commencera bien dès mardi 10 mars.

La FFHG est persuadée que, dans le contexte actuel, cette solution permettra de poursuivre la compétition dans son format initial, avec le ferme espoir que les contraintes évolutives qui s’imposent aux organisateurs des compétitions sportives autoriseront la Synerglace Ligue Magnus à livrer un palmarès issu d’une finale jouée sur la glace.

🚨Communiqué

🚨Communiqué

Les matchs des 1/2 finales de mardi 10 et mercredi 11/03 sont reportés à vendredi 13 et samedi 14/03 sous réserve de l'autorisation des autorités et de la fédération. Toutes les modalités de réservations/annulation des billets vous seront communiquées demain. pic.twitter.com/fKTgSn2xUL — Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) March 8, 2020











