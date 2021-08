Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM :Un attaquant SLV de Clermont à Briançon Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Communiqué de Briançon La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 10/08/2021 à 11:55 Tweeter



Communiqué de Briançon " Radovan Cutt, attaquant slovaque, arrive chez les Diables Rouges ! , attaquant slovaque, arrive chez les Diables Rouges ! Né à ZVOLEN, il y a fait toutes ses classes avant de rejoindre le HK ORANGE 20 et ensuite le HKM ZVOLEN en EXTRALIGA Slovaque . Radovan a ensuite fait ses preuves pendant 8 saisons en Slovaquie 2. Au cours de ces 10 années en championnat professionnel Slovaque, il a comptabilisé 383 matchs pour 318 points. Les deux dernières saisons l'ont fait connaitre dans le championnat de D1 française où il joué 36 matchs et 31 points à son compteur. "











