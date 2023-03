Ligue Magnus Hockey sur glace - LM p.offs : Résultats et programme des 10, 11 et 12 mars Programme & résultat des Play-offs - Match1, match2 et matchs3 et match4 des 1/4 de finale du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) - Saison 2022-2023. Source : Média Sports Loisirs / ffhg La rédaction / sl / cs Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2023 à 08:00 Tweeter

1/4 de finale - Match 1 - Vendredi 10 mars 2023

1/4 finale 20:15 Bordeaux Angers 1 - 6 (0-2 0-1 1-3)

1/4 de finale - Match 2 - Samedi 11 mars 2022

1/4 finale 18:30 Bordeaux Angers 0 - 0

1/4 de finale - Match 3 - Samedi 11 mars 2022

1/4 finale 20:30 Gap Cergy-Pontoise 0 - 0 1/4 finale 20:00 Amiens Rouen 0 - 0 1/4 finale 19:30 Mulhouse Grenoble 0 - 0

1/4 de finale - Match 4 - Dimanche 12 mars 2022

1/4 finale 18:30 Gap Cergy-Pontoise 0 - 0 1/4 finale 18:00 Amiens Rouen 0 - 0 1/4 finale 19:30 Mulhouse Grenoble 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Grenoble 2 3* 5 0 0 0 0 0 Angers 1 6 0 0 0 0 0 0 Mulhouse 0 2 1 0 0 0 0 0 Bordeaux 0 1 0 0 0 0 0 0 Rouen 2 5 5 0 0 0 0 0 Cergy-Pontoise 2 6* 5 0 0 0 0 0 Amiens 0 2 0 0 0 0 0 0 Gap 0 5 1 0 0 0 0 0 * Prolongation - ** TaB Rencontres diffusées sur

* Prolongation - ** TaB Le Classement | Calendrier complet | Magnus Toute l'information

Statistiques joueurs (points) | Top Sniper © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.













trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur