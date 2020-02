Ligue Magnus Hockey sur glace - LM Playoffs: les affiches Affiches et rapports de force de la saison régulière. A noter que les rencontres de Amiens-Mulhouse et Bordeaux-Angers de la dernière journée seront également au programme des quarts de finale. Source : Ligue Magnus la rédaction Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2020 à 09:27 Tweeter Quarts de Finale Rappel des résultats en saison régulière

Grenoble (1) - (8) Chamonix 1. Grenoble 6 6 3 9 3V : 9pts 3 victoires, 1 défaite 8. Chamonix 0 3 6 3 1D : 3pts 3 défaites, 1 victoire

Rouen (2) - (7) Gap 2. Rouen 2 3 4 6 3V, 1D : 9 pts 3 victoires, 1 défaite 7. Gap 3 2 1 1 1V, 3D : 3 pts 1 victoire, 3 défaites

Angers (3) - (6) Bordeaux 3. Angers 3 3 3 2 2V, 2D : 5 pts 2 victoires (1 en prolongation), 2 défaites 6. Bordeaux 2 2 4 4 2V, 2D : 7 pts 2 victoires, 2 défaites (1 en prolongation)

Amiens (4) - (5) Mulhouse 4. Amiens 5 1 2 4 3V, 1D : 9 pts 3 victoires, 1 défaite 5. Mulhouse 3 2 0 3 1V, 3D : 3 pts 1 victoire, 3 défaites











