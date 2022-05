Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Lyon (Les Lions) Hockey sur glace - Lyon asso recherche un Entraîneur Mineur Le Lyon Hockey Club association - Hockey Mineur recherche son entraîneur Mineur Source : Annonce de Lyon / LHC asso La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/05/2022 à 11:38 Tweeter FICHE DE POSTE :

Entraineur Hockey Mineur du LHC Association

PRESENTATION DU POSTE

Intitulé du poste :

Filière :

Cadre d’Emploi :

Association :

Entraineur de Hockey sur Glace

Sportive

CDI

Lyon Hockey sur Glace Localisation du Poste : Patinoire de Charlemagne Rattachement Hiérarchique : Responsable Association Effectif à encadrer : Environ 60 licenciés Conditions particulières : Annualisation du temps de travail Impératifs liés au poste : Horaires de travail en fonction des entrainements et des compétitions MISSIONS PRINCIPALES Entrainer et Coacher en tant que Référent technique des équipes mineurs du LHC Planifier le programme sportif des équipes en charge du LHC Concevoir les entrainements des équipes en charge du LHC Animer les entrainements sur glace des équipes en charge du LHC. Coordonner les équipes en charges (calendrier, convocation et logistique) avec les responsables d’équipes. Assister les autres entraineurs dans l’entrainement et le coaching, Rendre compte de son activité d’entraineur au manager sportif Participer et collaborer au projet du club sous la responsabilité du manager sportif Assister le manager général : assurer la continuité, la cohérence entre le hockey majeur et le hockey mineur.

MISSIONS SECONDAIRES Evaluer les joueurs Animer et/ou superviser des séances de hors glace (préparation physique et Dry Land…) Conceptualiser les séances vidéo Animer les séances vidéo Prendre toutes dispositions en relation avec le comportement de(s) joueur(s) Signaler tout dysfonctionnement à l’équipe dirigeante Communiquer à l’équipe dirigeante toute information nécessaire à la prise de décision Travailler en concertation avec le manager sportif et les autres entraineurs Participation, animation à des réunions de travail en lien avec le HCLR Proposition et/ou participation à l’élaboration d’outils d’évaluation, de communication, de Suivi Assurer le transport des joueurs de la section sportive de l’établissement scolaire au lieu d’entrainement. Assurer le transport de l’équipe en compétition



RELATIONS FONCTIONNELLES Internes : Equipe dirigeante (bureau Directeur de l’association) parents des enfants, entraineurs assistants entraineurs Dirigeants d’équipes. Externes : Dirigeants de la FFHG des autres clubs des établissements scolaires MOYENS MIS A DISPOSITION (Moyens techniques, humains, financiers) Patinoire de Lyon et ses équipements Equipements pédagogiques nécessaires aux entrainements Ordinateur Logiciel d’entrainements et vidéo. Assistants entraineurs. Dirigeants. Minibus. Tenue d’entraineurs.

COMPETENCES REQUISES Savoirs :

Expérience du Haut Niveau Maitrise des techniques et des approches du jeu moderne de hockey sur glace Maitrise des concepts de planification du développement du joueur Maitrise des techniques de l’enseignement du hockey sur glace Maitrise du logiciel vidéo DARTFISH Maitrise outil statistique Connaissances sur le développement physique des joueurs Savoirs faire : Management d’équipe Pédagogue Animateur Analyste des situations Être force de proposition Savoirs être Autonome Dynamique Organisé Ouvert d’esprit Être à l’écoute S’adapter Savoir fédérer

SECURITE DU TRAVAIL – RISQUE PROFESSIONNELS Formations obligatoires requises : Entraineur diplômé DE ou BE 1 mention Hockey sur glace

Permis B Habillement et équipement : Sur la glace : Compatible avec la pratique et/ou l’enseignement du hockey sur glace tenue d’entraineurs du club

En dehors de la glace : Conforme à l’image du hockey sur glace Positionnement dans l’association : Salarié en tant qu’entraineur de hockey sur glace

Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de la section hockey sur glace et des priorités éventuelles

