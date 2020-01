Division 3 : Lyon (Les Lions) Hockey sur glace - Lyon lance la creation d’une D3 Le club de Lyon lance la création d’une D3 la saison prochaine Source : Communiqué LHC Association La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2020 à 11:30 Tweeter

Communiqué du LHC Association



Le Lyon Hockey Club est heureux de vous confirmer le lancement officiel d'un nouveau projet d'équipe senior dès la saison 2020/2021.



Fort d'un Hockey mineur en plein essor en lien avec les clubs de Clermont-Ferrand et de Roanne, il est apparu indispensable pour l'association comme pour la ville de Lyon de construire un plan ambitieux ayant pour objectif de franchir toutes les étapes sportives et organisationnelles vers l'élite du hockey Français.



En s'appuyant sur la formation lyonnaise, ses entraineurs et dirigeants, Gérald GUENNELON, ancien Directeur Technique National du Hockey sur Glace et ancien entraineur de l'équipe professionnelle des Bruleurs de Loup de Grenoble est en charge de bâtir une équipe D3 pour la saison 2020/2021 et ainsi passer premier palier dans la reconstruction du hockey professionnel à Lyon.



Sportivement le Comité Directeur du LHC Association

Pour toutes candidatures merci de l’adresser par mail :

