Division 3 : Lyon (Les Lions) Hockey sur glace - Lyon recherche son Manager Général Le Lion Hockey Club - Hockey Mineur recherche son Manager Général Source : Lyon Hockey Club LHC Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2022 à 20:00 Tweeter Le Lyon Hockey Club recherche son manager Général Hockey Mineur





Il aura pour missions :



MISSIONS PRINCIPALES Participe à la construction et évolution du projet club (objectifs et moyens)

Prendre en charge la gestion de l’équipe d’entraineurs salariés, les aidesentraineurs et les préparateurs physiques

Planifier et coordonner le programme sportif des catégories avec son équipe

Superviser et Concevoir les entrainements sur glace

Superviser et Participer aux entrainements sur glace

Intégrer l’équipe pédagogique du HCLR (réunions de coordination, calendrier, convocation et logistique)

Assister les entraineurs dans le coaching des équipes selon les besoins.

Assiste les entraineurs des sections sportives collège et lycée dans la planification du programme sportif, de la conception et l’animation des séances.

Rendre compte de son activité à la commission sportive

MISSIONS SECONDAIRES Evaluer les joueurs et former les coachs

Animer et/ou superviser des séances de hors glace (préparation physique et Dry Land…)

Conceptualiser les séances vidéo

Animer les séances vidéo

Prendre toutes dispositions en relation avec le comportement de(s) joueur(s)

Signaler tout dysfonctionnement à l’équipe dirigeante

Communiquer à l’équipe dirigeante toute information nécessaire à la prise de décision

Travailler en concertation avec la commission sportive et les autres entraineurs

Participation, animation à des réunions de travail en lien avec le HCLR

Proposition et/ou participation à l’élaboration d’outils d’évaluation, de communication, de Suivi

Assurer le transport des joueurs de la section sportive de l’établissement scolaire au lieu d’entrainement .

... Pour informations complèmentaires cliquez ICI



Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à :



CONTACT :

vice.president@lyon-hockey-club.org

