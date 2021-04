Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur Hockey sur glace - Lyon recherche un entraîneur Mineur Le Lyon Hockey Club Association recherche, pour la saison 2021-2022, un entraineur pour rejoindre son équipe technique : Source : Annonce du LHC /AG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/04/2021 à 11:30 Tweeter

Intitulé du poste : Entraineur de Hockey sur Glace

Filière : Sportive

Cadre d’Emploi : CDI

Association : Lyon Hockey sur Glace

Localisation du Poste : Patinoire de Charlemagne

Rattachement Hiérarchique : Responsable Association

Effectif à encadrer : Environ 60 licenciés

Conditions particulières : Annualisation du temps de travail

Impératifs liés au poste : Horaires de travail en fonction des entrainements et des compétitions



Missions principales : Coacher les équipe U20 Elite/Excellence du HCLR en tant que Référent technique du HCLR

Planifier le programme sportif de l’équipe U20 du LHC et la section sportive lycée U18.

Concevoir les entrainements de l’équipe U20 du LHC et la section sportive lycée U18.

Animer les entrainements sur glace U20 et de la section sportive lycée U18.

Coordonner les équipes U20 du HCLR (calendrier, convocation et logistique) avec les référents techniques du HCLR et les responsables d’équipes.

Coordonner la section sportive lycée U18.

Assister l’entraineur senior dans le coaching, la planification du programme sportif, la conception et l’animation des séances de l’équipe senior.

Assister l’entraineur U17 du HCLR dans le coaching des équipes U17 de l’entente selon les besoins.

Assister l’entraineur U17 du LHC dans la planification sportive, la conception et l’animation des séances de l’équipe U17.

Rendre compte de son activité d’entraineur au manager sportif

Participer et collaborer au projet du club sous la responsabilité du manager sportif

Assister le manager général : assurer la continuité, la cohérence entre le hockey majeur et le hockey mineur. Compétences requises :



Savoirs :



Expérience du Haut Niveau Maitrise des techniques et des approches du jeu moderne de hockey sur glace

Maitrise des concepts de planification du développement du joueur

Maitrise des techniques de l’enseignement du hockey sur glace

Maitrise du logiciel vidéo DARTFISH

Maitrise outil statistique

Connaissances sur le développement physique des joueurs

Savoirs faire : Management d’équipe

Pédagogue

Animateur

Analyste des situations

Être force de proposition

Formations obligatoires requises : Entraineur diplômé DE ou BE 1 mention Hockey sur glace

Permis B Contact :



Guinche Arthur (Manager Sportif du LHC)

arthur.guinche@lhc-asso.fr

06 37 55 12 43





