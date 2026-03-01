Ligue Magnus Hockey sur glace - MAGNUS - Calendrier POULE de MAINTIEN Calendrier de la poule de Maintien - Saison 2025/2026 Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 05/03/2026 à 07:30 Tweeter Poule de maintien Vendredi 13/03/2026 - 20h30 Anglet Gap 0 - 0 Poule de maintien Vendredi 13/03/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Chamonix 0 - 0 Poule de maintien Mardi 17/03/2026 - 20h05 Chamonix Anglet 0 - 0 Poule de maintien Mardi 17/03/2026 - 20h00 Gap Cergy-Pontoise 0 - 0 Poule de maintien Vendredi 20/03/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Anglet 0 - 0 Poule de maintien Mardi 24/03/2026 - 20h00 Chamonix Gap 0 - 0 Poule de maintien Vendredi 27/03/2026 - 20h30 Anglet Cergy-Pontoise 0 - 0 Poule de maintien Vendredi 27/03/2026 - 20h00 Gap Chamonix 0 - 0 Poule de maintien Vendredi 03/04/2026 - 20h05 Chamonix Cergy-Pontoise 0 - 0 Poule de maintien Vendredi 03/04/2026 - 20h00 Gap Anglet 0 - 0 Poule de maintien Mardi 07/04/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise Gap 0 - 0 Poule de maintien Mardi 07/04/2026 - 20h30 Anglet Chamonix 0 - 0



