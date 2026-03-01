Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Ligue Magnus
Hockey sur glace - MAGNUS - Calendrier POULE de MAINTIEN
Calendrier de la poule de Maintien - Saison 2025/2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 05/03/2026 à 07:30
Tweeter
Poule de maintien
Vendredi 13/03/2026 - 20h30
Anglet
Gap
0 - 0
Poule de maintien
Vendredi 13/03/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Chamonix
0 - 0
Poule de maintien
Mardi 17/03/2026 - 20h05
Chamonix
Anglet
0 - 0
Poule de maintien
Mardi 17/03/2026 - 20h00
Gap
Cergy-Pontoise
0 - 0
Poule de maintien
Vendredi 20/03/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Anglet
0 - 0
Poule de maintien
Mardi 24/03/2026 - 20h00
Chamonix
Gap
0 - 0
Poule de maintien
Vendredi 27/03/2026 - 20h30
Anglet
Cergy-Pontoise
0 - 0
Poule de maintien
Vendredi 27/03/2026 - 20h00
Gap
Chamonix
0 - 0
Poule de maintien
Vendredi 03/04/2026 - 20h05
Chamonix
Cergy-Pontoise
0 - 0
Poule de maintien
Vendredi 03/04/2026 - 20h00
Gap
Anglet
0 - 0
Poule de maintien
Mardi 07/04/2026 - 20h30
Cergy-Pontoise
Gap
0 - 0
Poule de maintien
Mardi 07/04/2026 - 20h30
Anglet
Chamonix
0 - 0
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception