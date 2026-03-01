 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus
Hockey sur glace - MAGNUS - Calendrier POULE de MAINTIEN
 
Calendrier de la poule de Maintien - Saison 2025/2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 05/03/2026 à 07:30
Photo hockey MAGNUS - Calendrier POULE de MAINTIEN - Ligue Magnus
 
Poule de maintien  Vendredi 13/03/2026 - 20h30 Anglet  Gap   0 - 0
Poule de maintien  Vendredi 13/03/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise  Chamonix   0 - 0
 
Poule de maintien  Mardi 17/03/2026 - 20h05 Chamonix   Anglet  0 - 0
Poule de maintien  Mardi 17/03/2026 - 20h00 Gap   Cergy-Pontoise  0 - 0
 
Poule de maintien  Vendredi 20/03/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise  Anglet  0 - 0
 
Poule de maintien  Mardi 24/03/2026 - 20h00 Chamonix   Gap   0 - 0
 
Poule de maintien  Vendredi 27/03/2026 - 20h30 Anglet  Cergy-Pontoise  0 - 0
Poule de maintien  Vendredi 27/03/2026 - 20h00 Gap   Chamonix   0 - 0
 
Poule de maintien  Vendredi 03/04/2026 - 20h05 Chamonix   Cergy-Pontoise  0 - 0
Poule de maintien  Vendredi 03/04/2026 - 20h00 Gap   Anglet  0 - 0
 
Poule de maintien  Mardi 07/04/2026 - 20h30 Cergy-Pontoise  Gap   0 - 0
Poule de maintien  Mardi 07/04/2026 - 20h30 Anglet  Chamonix   0 - 0


Photo hockey MAGNUS - Calendrier POULE de MAINTIEN - Ligue Magnus
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 