Ligue Magnus Hockey sur glace - Magnus - Les dates pour 2025-2026 Communiqué FFHG Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 30/06/2025 à 17:00

Communiqué du 30 juin 2025 - 16:44

La saison régulière débutera par la première journée le vendredi 12 septembre.

Les huit premiers au soir de la 44ème journée, qui aura lieu le vendredi 6 mars, disputeront les playoffs . Ces derniers se joueront entre le vendredi 13 mars et le mercredi 22 avril 2026.

. Ces derniers se joueront entre le vendredi 13 mars et le mercredi 22 avril 2026. La poule de maintien se déroulera quant à elle entre le vendredi 13 mars et le mardi 7 avril .

se déroulera quant à elle entre le . Le calendrier complet sera communiqué très prochainement. Les dates de début et fin des phases : Saison régulière : 12 septembre au 6 mars

Playoffs : 13 mars au 22 avril

Poule de maintien : 13 mars au 7 avril





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











