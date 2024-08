Ligue Magnus Hockey sur glace - Magnus - Marseille validé (communiqué FFHG) Communiqué FFHG - Ligue Magnus Source : Communiqué FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 22/08/2024 à 10:00 Tweeter Communiqué FFHG - 21 Août 2024 11:55



SLM. Finalisation des engagements



Suite à l’audition de l’association MARSEILLE HOCKEY CLUB AMATEUR et de la SAS MARSEILLE HOCKEY CLUB devant la Commission fédérale d’appel de la FFHG le 16 août 2024, cette dernière a infirmé les décisions de la CNSCG et validé la participation du club de Marseille à la Synerglace Ligue Magnus.

Le club professionnel ne pouvait être validé du fait de la non-validation de l'association support. Cette dernière ayant été en mesure de régulariser sa situation, le club de Marseille a été engagé en Synerglace Ligue Magnus sans mesures d'encadrement.











