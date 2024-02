Division 2 Hockey sur glace - MAINTIEN D2 : Calendrier et règles Hockey sur glace - Saison 2023/2024 - Poule de Maintien du Championnat de Division2 - Calendrier et règles de la compétition. Source : Media Sports Loisirs / ffhg La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 29/02/2024 à 11:15 Tweeter CALENDRIER 2023-2024 Poule de maintien Samedi 02/03/2024 - 20H30 Valence Colmar 0 - 0 Poule de maintien Samedi 02/03/2024 - 21H00 Clermont-Ferrand Amiens II 0 - 0 Poule de maintien Samedi 09/03/2024 - 00H00 Amiens II Valence 0 - 0 Poule de maintien Samedi 09/03/2024 - 19H30 Colmar Clermont-Ferrand 0 - 0 Poule de maintien Samedi 16/03/2024 - 19H30 Colmar Amiens II 0 - 0 Poule de maintien Samedi 16/03/2024 - 20/30 Valence Clermont-Ferrand 0 - 0 Poule de maintien Samedi 23/03/2024 - 00H00 Amiens II Colmar 0 - 0 Poule de maintien Samedi 23/03/2024 - 20H30 Clermont-Ferrand Valence 0 - 0 Poule de maintien Samedi 30/03/2024 - 20H30 Valence Amiens II 0 - 0 Poule de maintien Samedi 30/03/2024 - 20H30 Clermont-Ferrand Colmar 0 - 0 Poule de maintien Samedi 13/04/2024 - 19H30 Colmar Valence 0 - 0 Poule de maintien Samedi 13/04/2024 - 00H00 Amiens II Clermont-Ferrand 0 - 0 FORMULE - Phase finale pour le maintien Source FFHG Les quatre équipes reversées en phase finale de maintien constituent une poule de maintien et se rencontrent en match aller – retour, un classement de 1 à 4 est établi suivant les modalités applicables à la saison régulière.

Les équipes classées 1ère, 2ème et 3ème de la poule de maintien sont maintenues en Division 2.

L’équipe classée 4ème de la poule de maintien, ce qui correspond à l’équipe classée 20ème de la Division 2, est rétrogradée en division 3.

