Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - MARIO RICHER QUITTE LES GOTHIQUES - Communiqué Officiel Mario Richer a récemment informé la direction des Gothiques de sa décision de mettre un terme à ses fonctions, après avoir accepté une opportunité dans un prestigieux championnat nord-américain. Source : Communiqué des Gothiques d'Amiens La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/06/2025 à 06:45 Tweeter Communiqué des Gothiques d'Amiens



Fin mars, Mario Richer avait prolongé son contrat avec les Gothiques d’Amiens jusqu’en avril 2027, avec l’ambition partagée de poursuivre un projet structurant et tourné vers la performance.

Cependant, à la surprise du club, il a récemment informé la direction de sa décision de mettre un terme à ses fonctions, après avoir accepté une opportunité dans un prestigieux championnat nord-américain.

Si cette décision n’était pas attendue, nous la respectons pleinement. Le club remercie Mario Richer pour son travail, son professionnalisme et les émotions partagées durant son passage à Amiens. Il laisse une empreinte durable dans l’histoire des Gothiques.

La direction du club a d’ores et déjà entamé la recherche d’un nouvel entraîneur principal, en France comme à l’international. Ce départ ouvre une page nouvelle pour le projet des Gothiques, porté par une organisation solide, une base de joueurs engagée et un public fidèle.

Nous sommes convaincus que ce contexte représente une formidable opportunité pour un coach ambitieux souhaitant s’inscrire dans une dynamique exigeante et passionnée, au sein d’un club historique de la Synerglace Ligue Magnus.

Nous souhaitons à Mario plein succès dans ce nouveau défi et tournons désormais résolument notre regard vers l’avenir.



Lien vers le communiqué complet



