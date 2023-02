Hockey Mineur Hockey sur glace - Marseille Amateur - Résultats du week end Hockey sur Glace - Mineurs, résultats du Week end - Marseille Hockey club Amateur Source : Annonce du MCHA La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2023 à 11:30 Tweeter

Samedi 25 février : U13 Marseille - Valence : 10-8 U11 Tournoi en Avignon : Résultats positifs Dimanche 26 février : U15 Marseille/Toulon - HCLR 1 : 0-10 DIVISION 4 Marseille - Toulon : 6 -2



Photographe : © Marine Rodriguez DIVISION 4 Marseille vs Toulon - U13 Marseille vs Valence Retrouvez nous sur notre nouveau site internet : https://www.mhca.fr

