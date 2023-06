Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - MARSEILLE EN MAGNUS - Communiqué FFHG Marseille qualifié en Ligue Magnus - Communiqué de la FFHG du 08 Juin 2023 10:00 Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/06/2023 à 12:17 Tweeter Marseille qualifié en Synerglace Ligue Magnus

Communiqué de la FFHG du 08 Juin 2023 - 10:00

La FFHG a appris mercredi 31 mai l’annonce de la liquidation judiciaire du club de Mulhouse qui évoluait en Synerglace Ligue Magnus. La Fédération, regrettant cette issue, en a pris acte et le Bureau Directeur s’est réuni ce 7 juin pour statuer, dans le strict respect du règlement, sur l’équipe qui complètera la composition de la Synerglace Ligue Magnus. Fort du processus d’anticipation à l’accession en SLM mis en place depuis plusieurs saisons, le Bureau Directeur a entériné le remplacement de Mulhouse en suivant les recommandations de la CNSCG et de la Commission Magnus : le club de Marseille est donc qualifié en SLM pour la saison 2023-2024, sous réserve de validation par la CNSCG à l’instar de tous les clubs évoluant dans ce championnat.

Cette décision relève de la mise en œuvre d’un dispositif réglementaire invitant les clubs de Division 1 à déposer un dossier de candidature d’accession en Synerglace Ligue Magnus pour le 15 novembre, plusieurs rappels ayant été faits aux clubs avant cette date butoir. Seuls deux dossiers ont été réceptionnés à la date du 15 novembre et les 2 clubs, sur la base des premiers éléments reçus, ont été auditionnés par la Commission Magnus en décembre 2022. Le second volet financier a été produit par les deux clubs début février et a été étudié par la Commission Nationale de Suivi et de Contrôle de Gestion (CNSCG) qui a rédigé sa recommandation le 20 février. Un rappel sur la procédure d’accession de Division 1 en Synerglace Ligue Magnus a également été envoyé le 14 février à l’ensemble des clubs des deux divisions.



Le Bureau directeur s’était réuni le 13 mai pour statuer sur le maintien de Briançon en Synerglace Ligue Magnus. Classé 12ème à l’issue de la poule de relégation, mais vu l’impossibilité réglementaire pour le club d’Épinal, champion de France de Division 1, d’accéder à la Synerglace Ligue Magnus faute d’avoir déposé un dossier d’accession dans les conditions prévues à l’annexe AS3 du règlement des activités sportives, le club de Briançon est maintenu en Synerglace Ligue Magnus. Le Bureau avait également étudié les dossiers des deux clubs ayant candidaté, dans l’hypothèse d’un club défaillant en Synerglace Ligue Magnus.



Dans le respect des règlements, le Bureau a suivi les recommandations des différentes commissions dont la CNSCG, commission indépendante, spécialiste du volet financier. Le dossier de Marseille ayant reçu un avis favorable des commissions CNSCG et Magnus, il est le seul à remplir les conditions d’accession à la Synerglace Ligue Magnus. Le club de Marseille accède donc à la Synerglace Ligue Magnus pour la saison 2023-24, sous réserve de validation définitive du club par la CNSCG, sur la base des comptes clôturés au 30 avril 2023 et du budget prévisionnel définitif 2023-24.



Le Bureau Directeur rappelle à l'ensemble des clubs de Division 1 l'importance de remplir les dossiers d'accession avant le 15 novembre afin d'être en mesure en fin de saison de pouvoir prétendre évoluer dans la catégorie supérieure, selon les règlements établis, et sous réserve des validations financières nécessaires par la CNSCG.











