Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Matchs préparatoires - Résultats des 7 derniers jours Hockey sur glace - Saison 2023/2024 - D1 - D2 - D3 - Résultats de la semaine 37 et de ce week end des rencontres préparatoires Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 18/09/2023 à 11:00 Tweeter RESULTATS

Mardi 12 Morzine Roanne 6-2 Mardi 12 - 20h30 Caen Nantes 3-1 Jeudi 14 - 20h30 Villard Valenciennes 6-3 Jeudi 14 - 20h00 Tours Meudon 3-5 Vendredi 15 - 20h10 Megève

Tournoi Grosset-Janin Mont Blanc Chambéry 2-6 Vendredi 15 - 20:30 Strasbourg Délémont 0-0 Vendredi 15 -20h00 Cholet Brest 5-4 Vendredi 15 - Blagnac

Tournoi à 4 Toulouse-Blagnac Montpellier 1-3 Vendredi 15 - Blagnac

Tournoi à 4 Avignon Brive 5-6 Samedi 16 - 19h30 St Gervais

Tournoi Grosset-Janin Chambéry Epinal 1-6 Samedi 16 - 19h30 Roanne V. de Joux 10-4 Samedi 16 - 20h00 Morzine Annecy 5-0 Samedi 16 -18h40 Wasquehal Compiègne 6-5 Samedi 16 Brest Cholet 1-3 Samedi 16 - Blagnac

Tournoi à 4 Montpellier Avignon 5-4 Samedi 16 - Blagnac

Tournoi à 4 Toulouse-Blagnac Brive 11-7 Samedi 16 Colmar Mulhouse 6-2 Samedi 16 - 20h00 Tours Neuilly 2-3 Samedi 16 - 19h30 Dunkerque Meudon 5-3 Samedi 16 Amnéville Reims 5-2 Samedi 16 - 18h00 Nantes Caen 5-4 Prl Samedi 16 - 18h30 Chalons Luxembourg 9-5 Samedi 16 - 18h20 Lyon Villard 3-2 Dimanche 17 - Toulouse

Tournoi à 4 Montpellier Brive 14-1 Dimanche 17 - Toulouse

Tournoi à 4 Toulouse- Blagnac Avignon 8-2 Dimanche 17 -19h30 Roanne Valenciennes 5-12 Dimanche 17 - 19h00 St Gervais

Tournoi Grosset-Janin Mont Blanc Epinal 6-7 Tab Dimanche 17 -19h00 Neuilly Tours match

annulé Dimanche 17 - 15h00 Peiting Strasbourg 1-2



Tout le CALENDRIER passé et à venir

(Cliquer)

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur