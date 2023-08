Hockey en France Hockey sur glace - Matchs préparatoires - Résultats du week end et programme à venir Hockey sur glace - Saison 2023/2024 - Résultats et programme des rencontres préparatoires Source : Média Sports Loisirs La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 28/08/2023 à 08:00 Tweeter RESULTATS de ce week end

Samedi 26 - à Toulon Marseille Nice 3-4 Samedi 26 (Vaujany) Chamonix Bordeaux 2-3 Samedi 26 - 20h15 Gap Skidmore College 12-0 Samedi 26 - 19h00 Grenoble Rouen 3-1 Samedi 26 - 18h00 HC Meran/Merano Anglet 1-6 Dimanche 27 Bietigheim Steelers Amiens 3-2 Dimanche 27 (Vaujany) Grenoble Bordeaux 2-3 Dimanche 27 - 18h00 Briançon Anglet 1-2 Tab

CALENDRIER des rencontres à venir

(Cliquer)

