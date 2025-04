Hockey en Europe Hockey sur glace - Maxa Liga : Le Dukla Jihlava champion ! Le Dukla Jihlava a remporté le titre en Maxa Liga et disputera le barrage de promotion la semaine prochaine Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/04/2025 à 12:28 Tweeter hcdukla.cz Le Dukla Jihlava est champion de Maxa Liga 2025

Surprise en Maxa Liga (deuxième échellon tchèque). Le Dukla Jihlava qui a terminé sixième de la saison régulière a décroché avec brio le titre de champion.

Le club de l'armée a déjoué Třebíč en quarts, avant d'éliminer Vsetín, le leader et champion en titre en demi-finale. En finale, Jihlava affronte Zlín et remporte assez logiquement la série 4-2.



Le Dukla remporte donc le titre de champion comme il y a trois ans. Il obtient donc le droit de disputer le barrage de promotion à l'extraliga, il affrontera le dernier de l'élite tchèque dans une série au meilleur des sept matchs. La série contre Olomouc débutera mercredi 16 avril.



Le club de l'armée relégué en 2005 en deuxième division, n'a jamais pu y revenir. Ce serait incroyable vingt ans après, surtout que sa nouvelle arena sera terminée à l'automne. Ce problème de patinoire qui force le Dukla a jouer depuis deux ans ses matchs domiciles à Pelhřimov, sera un problème pour le barrage puisque tous les matchs se disputeront à Olomouc.



Malgré tout, Olomouc part largement favori, déjà l'écart entre les deux divisions mais aussi le fait que Jihlava sort des playoffs sans doute fatigué alors que Olomouc est au repos depuis plus d'un mois. Cette inégalité est souvent soulignée pour ce barrage.











