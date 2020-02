Suisse - MySports League : Huttwil (Hockey Huttwil) Hockey sur glace - Maxime Baud revient en Suisse En vue du tour de relégation de 3ème division suisse, le Hockey Huttwil engage le portier français de 22 ans. Source : Hockey Huttwil Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 04/02/2020 à 16:13 Tweeter

Alexander Raemy / hockeyfanradio.ch M. Baud est de retour en Suisse Libre depuis le mois de novembre (



En 49 matchs avec Martigny, le français à licence suisse, a vécu une finale, face à Sierre, la saison passée et devra se battre pour qu'Huttwil ne retombe pas en 4e division.



Il défendra la cage bernoise avec Lukas Gasser et Christian Trüssel, durant un tour qui départagera son nouveau club, les Düdingen Bulls, le EHC Thun et le EHC Seewen.

Libre depuis le mois de novembre ( news ), Maxime Baud a débuté sa saison avec le HCV Martigny, avant de rejoindre les Aigles de Nice qu'il a quittés.En 49 matchs avec Martigny, le français à licence suisse, a vécu une finale, face à Sierre, la saison passée et devra se battre pour qu'Huttwil ne retombe pas en 4e division.Il défendra la cage bernoise avecet, durant un tour qui départagera son nouveau club, les Düdingen Bulls, le EHC Thun et le EHC Seewen. Huttwil a terminé sa saison le 1er février, face au EHC Seewen. Le club schwyzois a cédé face à Huttwil avec un service minimum (1-0). À la dernière place après 32 matchs, les Bernois n'ont pas eu la pire défense et ont joué les premiers rôles au chapitre des buts marqués (104-108). Le tour de relégation commencera le 11 février 2020, à la patinoire de Düdingen, pendant que Thun recevra Seewen et se terminera le 26 février. Tout est encore jouable. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo