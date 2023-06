Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 : Metz (Les Graoully) Hockey sur glace - Metz Mineur recrute un entraîneur Hockey sur Glace - Recrutement entraîneur - Metz Hockey Club Source : Annonce de Metz /sm La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/06/2023 à 09:00 Tweeter



Merci d'adresser votre proposition de projet, un CV, une photocopie du diplôme ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse suivante : metzhockeyclub@gmail.com avant la date limite du 31 Juin 2023.

COACH HOCKEY MINEUR PRESENTATION DU POSTE



Intitulé du poste : Entraineur de Hockey Mineur sur Glace Filière : Sportive Cadre d’emploi : CDI Association : Metz Hockey Club Localisation du Poste : Ice Arena Metz Ratachement hiérarchique : Responsable Association – Référent nommé par le comité Effectif à encadrer : Environ 170 licenciés Conditions particulières : Annualisation du temps de travail Impératifs liés au poste : Horaires de travail en fonction des entraînements et des compétitions

MISSION PRINCIPALE Encadrer et coacher les équipes mineures à partir des catégories U7 jusque U20

Planifier le programme sportif (hors et sur glace) des différentes catégories

Concevoir et animer les entrainements des différentes équipes avec l’aide d’assistant (s) pendant les séances

Coordonner les équipes (calendrier, convocation et logistique) avec le référent du comité et les différents responsables d’équipe

Rendre compte de son activité d’entraineur au référent du comité

Participer et collaborer au projet du club

Assurer la continuité, la cohérence entre le hockey mineur et le hockey majeur en relation avec le coach et le manager sportif du hockey majeur.

MISSION SECONDAIRE Evaluer les joueurs

Animer et / ou superviser des séances de hors glace

Prendre toutes dispositions en relation avec le comportement de (s) joueur (s)

Reporter au référent du comité en cas de problème / litige avec parent (s) de joueur (s)

Signaler tout dysfonctionnement au référent du comité

Communiquer au référent toute information nécessaire à la prise de décision

Travailler en concertation avec l’équipe encadrante en place

Proposer et/ou participer à l’élaboration d’outils d’évaluation, de communication, de suivi

Assurer le transport ou organiser le transport des joueurs de l’équipe dans le cadre de compétition

RELATIONS FONCTIONNELLES



Internes : Equipe dirigeante (Référent désigné par le comité – Comité)

Parents des enfants

Entraîneurs

Assistants entraîneurs

Dirigeants d’équipes Externes : Dirigeants ou représentants de la FFHG

Membres d’autres clubs

Membres d’établissements scolaires

MOYENS MIS A DISPOSITION (Moyens techniques, humains et financiers) Patinoire Ice Arena de Metz et ses équipements dans les créneaux définis

Equipement pédagogiques et nécessaires aux entrainements

Assistants entraineurs

Dirigeants

Tenue d’entraineurs

COMPETENCES REQUISES



Savoirs :



Expérience du Haut Niveau Maitrise des techniques et des approches du jeu moderne de Hockey sur glace

Maitrise des concepts de planification du développement du joueur

Maitrise des techniques de l’enseignement du Hockey sur glace.

Connaissances sur le développement physique des joueurs

Connaissances sur la nutrition Savoirs faire : Management d’équipe

Pédagogue

Animateur

Analyste des situations

Être force de proposition Savoirs être : Autonome

Dynamique

Organisé

Ouvert d’esprit

Être à l’écoute

S’adapter

Savoir fédérer

Remonter les informations importantes

SECURITE DU TRAVAIL – RISQUE PROFESSIONNELS



Formations requises : A minima du CQP Hockey sur glace.

Permis B Habillement et équipement : Sur la glace : Compatible avec la pratique et / ou l’enseignement du Hockey sur glace tenue d’entraineurs du club Positionnement dans l’association : Salarié en tant qu’Entraineur du Hockey Mineur

CONDITIONS



Début de contrat : A partir du 10 juillet 2023 Conditions Salariales : A discuter en fonction du profil. Périodes de vacances : Pour toutes périodes de congés scolaires, le coach mineur devra prester la moitié de cete période et ,prendre congé pendant l’autre moitié. Le calendrier sera établi avec le référent en début de saison sportive. Ceci n’étant pas valable pour les vacances de Noël et pendant la période de fermeture de la patinoire – normalement prévue au mois de juin Le Hockey Mineur de Metz recherche pour la saison à venir 2023, un entraîneur diplômé du Brevet d'état (BE ou BE2) en hockey sur glace ou CPQ mention Hockey sur glace pour un contrat à durée indéterminée (prise de poste souhaitée le 10 Juillet 2023).Merci d'adresser votre proposition de projet, un CV, une photocopie du diplôme ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse suivante :avant la date limite du 31 Juin 2023. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











