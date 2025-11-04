Division 1 : Meudon (Les Comètes) Hockey sur glace - MEUDON - Le programme de préparation Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 des Comètes de Meudon. Au programme: Epinal, Chalons, Strasbourg, Caen et Evry-Viry. Source : Comètes de Meudon La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 19/08/2025 à 10:30 Tweeter





Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer sur l'image















