Hockey sur glace - MHL : Eins Zwei Polizei Deuxime victoire pour les policiers du MHK Dynamo en finale de la MHL Source : mhl.khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 17/04/2021 08:00

MHK Dynamo Moscou - Loko Iaroslavl : 3-1 (2-0)



KHL Mikhailov et le MHK Dynamo doublent la mise en finale Deuxième match à Moscou et deuxième victoire pour le MHK Dynamo dans la finale de la Coupe Kharlamov face au Loko. Un début de série idéal pour les policiers avant deux matchs dans l'anneau d'or.

Le début de match voit les locaux surdominer la rencontre et les visiteurs malmenés tenir grâce aux prouesses de leur portier. Trineyev fait un énorme effort de patinage, contourne la cage mais bute sur Gorchkov, pourtant l'action sourit aux Dynamistes, Didkovsky qui traîne devant la cage parvient à propulser le disque au fond (1-0).

Le Loko plie sous l'offensive en règle de son adversaire mais tient bon. Mieux encore il parvient à égaliser sur une de ses rares occasions. Lancé comme une flèche, Chefanov vient fusiller le portier moscovite pour égaliser (1-1).

Le MHK Dynamo repart à ses chères études,et il ne tarde pas à repasser devant au tableau d'affichage. Rachevsky fait un énorme effort pour entrer en zone et parvient à glisser la rondelle devant la cage jusqu'au deuxième poteau où Mikhailov après plusieurs tentatives infructeuses parvient à glisser au fond (2-1).

Le deuxième tiers est plus équilibré mais les locaux sont tout de même toujours un peu plus dangereux et un peu plus en jambes. Cependant le score n'évolue pas avant le deuxième coup de sirène.

Dès l'entame, Trineyev en break, parvient à décaler parfaitement Alanov qui enfonce un peu plus le clou (3-1).

Le MHK Dynamo ne relâche pas ses efforts et maintient son contrôle sur la partie, le Loko tente d'inverser la tendance mais rien n'y fait. La messe est dite une deuxième fois.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Bogdan Trineyev

** : Vadim Jerenko

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Bogdan Trineyev

** : Vadim Jerenko

* : Egor Gorchkov











